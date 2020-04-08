Günlük test sayısı 30 bine çıkarılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Türkiye'nin korona virüsle mücadelede yeni salgınla mücadele için Mücadelenin kapsamı genişledi.

Daha iyi organize olabilmemiz için tavsiyeler ortaya çıktı. Toplum Bilimleri Kurulu oluşturduk. Bu kurul toplumsal öneriler Önümüzdeki aşamaya geçtiğini aktaran Koca, "Artık her birimiz aynı hassasiyeti göstermek zorundayız. 83 milyonun izolasyonu hayat tarzı haline getirmesi gerekir. Kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini etkileyecek" dedi. Türkiye'nin salgın- Bilim Kurulu kurduğunu kaydeden Koca, "Mücadeleöneriler getirecek. Uzmanlardan oluşan kurul bizlere yol gösterecek" dedi. Önülardan müzdeki günlerde test sayılarının 30 bine çıkacağını kaydeden Koca, "Bugün yapılan test sayısı 20 bin 23. Vaka sayısı 3 bin 892, 24 saatte 76 can kaybı yaşandı" diye konuştu.



Virüs ilacı temininde çok erken davrandık'

Bakan Koca ilaç çalışmalarıyla ilgili de, "Son zamanda vakalarımızda akciğer enfeksiyonunda geçişte azalma sağladık. İlaç tedavisine erken başlamamızın rolü olduğunu düşünüyoruz. Biz dünyayı beklemeden ilacı temin ettik. Hastalarımıza ücretsiz ulaştırmıştık. Dünya şimdi bu ilacı almak için çaba sarf ediyor. Sağlık sistemimizin gücü bizlere güven verecek düzeyde" dedi.