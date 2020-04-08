Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 5 vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 5 vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 8, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Diyarbakır'daki şehitler için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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