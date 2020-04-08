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Haberler Gündem İdlib'de dikkat çeken an! Böyle görüntülendi

'de dikkat çeken an! Böyle görüntülendi

İdlib'de dikkat çeken an! Böyle görüntülendi

08.04.2020, 09:35

Son dakika haberi... 'de gözlemi için semalarında uçan ait insansız hava aracı (İHA), dolunayla görüntülendi.

Suriye'de ateşkes gözlemi için İdlib semalarında uçan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı (İHA), dolunayla görüntülendi.

Türk İHA'sı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes için gözlem faaliyeti yürüttüğü sırada, AA muhabiri tarafından fotoğraflandı.

İHA, dolunayın önünden geçerken objektife takıldı.

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