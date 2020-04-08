Son dakika haberi... Suriye'de ateşkes gözlemi için İdlib semalarında uçan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı (İHA), dolunayla görüntülendi.
Suriye'de ateşkes gözlemi için İdlib semalarında uçan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı (İHA), dolunayla görüntülendi.
Türk İHA'sı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes için gözlem faaliyeti yürüttüğü sırada, AA muhabiri tarafından fotoğraflandı.
İHA, dolunayın önünden geçerken objektife takıldı.
İdlib'de dikkat çeken an! Böyle görüntülendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.