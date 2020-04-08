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İletişim Başkanı 'dan flaş açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flaş açıklama

08.04.2020, 11:38

Son dakika haberine göre İletişim Başkanı , 3 büyükelçi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Altun, Miili Dayanışma Kampanyasına 46 milyon TL SMS desteği geldiğini duyurdu. Kampanyaya şu ana kadar 1 milyar 415 milyon TL bağışta bulunulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun videokonferans ile 3 büyükelçi ile görüştü. Altun konuşmada Başkan Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 46 milyon TL SMS desteği geldiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı yardım kampanyasının hedef alınmasına rağmen durdurulamadığını, millet ile devletin ilişkisine zarar verilemediğini söyledi. Altun yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Virüs sınırlarımıza girmeden önlemlerimizi aldık.

Devletimizin vatandaşlarımız ile köprü olan yardımlarından rahatsız olanları biliyoruz. 1 milyar 415 milyon TL kampanyamıza destekte bulunuldu. 46 milyon TL de SMS desteği yapıldı.

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