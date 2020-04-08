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Haberler Gündem Kolonya ve maskeler dağıtılmaya başlandı

Kolonya ve maskeler dağıtılmaya başlandı

Kolonya ve maskeler dağıtılmaya başlandı
Giriş Tarihi: 8.4.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs nedeniyle evden çıkmaları kısıtlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamıştı. Polis ve bekçiler, dün maske ve kolonyaları vatandaşlara dağıtmaya başladı. Dağıtılan paketlerde Başkan Erdoğan'ın mektubu da yer aldı. Erdoğan'ın 65 yaş üstündeki vatandaşlara hitap ettiği mektupta, "Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur" ifadeleri yer aldı.

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