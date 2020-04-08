Son dakika: HALK TV'nin 601 sağlık çalışanı öldü yalanına RTÜK'ten ceza

RTÜK, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerini değiştirerek "601 sağlık çalışanı öldü" şeklinde yalan haber yapan Halk TV'ye idari para cezası uyguladı.

ilim Kurulu ile yapılan toplantının ardından koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 601 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını söylemişti.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen ve halkı galeyana getirme uğruna yalan haberlere imza atan HALK TV, Koca'nın sağlık çalışanları hakkındaki sözlerini '601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti' şeklinde servis etti.

BAKAN KOCA GÖZLERİ DOLARAK AÇIKLAMIŞTI

Halk TV'nin çirkin algı operasyonuna kalkıştığı sağlık çalışanlarının koronavirüse yakalanma durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında gözleri dolarak kamuoyuna açıklamıştı.