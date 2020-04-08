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Haberler Gündem Son dakika: HALK TV'nin "601 sağlık çalışanı öldü" yalanına RTÜK'ten ceza

Son dakika: 'nin "601 sağlık çalışanı öldü" yalanına 'ten ceza

Son dakika: HALK TV'nin 601 sağlık çalışanı öldü yalanına RTÜK'ten ceza

08.04.2020, 16:34 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020,17:05

, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerini değiştirerek "601 sağlık çalışanı öldü" şeklinde yalan haber yapan 'ye idari para cezası uyguladı.

ilim Kurulu ile yapılan toplantının ardından koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 601 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını söylemişti.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen ve halkı galeyana getirme uğruna yalan haberlere imza atan HALK TV, Koca'nın sağlık çalışanları hakkındaki sözlerini '601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti' şeklinde servis etti.

BAKAN KOCA GÖZLERİ DOLARAK AÇIKLAMIŞTI
Halk TV'nin çirkin algı operasyonuna kalkıştığı sağlık çalışanlarının koronavirüse yakalanma durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında gözleri dolarak kamuoyuna açıklamıştı.

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