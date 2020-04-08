Türkiye'den 5 ülkeye daha korona yardımı

Türkiye, corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya yardım eli uzatmıştı. Şimdi de Türkiye'den Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova’ya yardım malzemesi gönderiliyor.

Koronavirüs salgınında en çok kayıp veren ülkelerin başında yer alan İtalya ve İspanya'ya, Türkiye geçtiğimiz hafta yardım elini uzatmıştı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İspanya ve İtalya'ya yardım gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. 5 ÜLKEYE DAHA YARDIM Türkiye bu zor zamanda virüsten etkilenen Avrupa ülkelerini yalnız bırakmıyor İtalya ve İspanya'nın ardından Türkiye şimdi de beş ülkeye daha yardım kararı aldı... ANKARA'DAN YOLA ÇIKTI Ankara Etimesgut Askeri Havalimanında hazırlanan askeri kargo uçağı ile Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya yardım malzemesi gönderdi.