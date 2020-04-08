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'den 5 ülkeye daha korona yardımı

Türkiye'den 5 ülkeye daha korona yardımı

08.04.2020, 09:41 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020,09:55

, corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ve 'ya yardım eli uzatmıştı. Şimdi de Türkiye'den , Karadağ, , Bosna-Hersek ve ’ya yardım malzemesi gönderiliyor.

Koronavirüs salgınında en çok kayıp veren ülkelerin başında yer alan İtalya ve İspanya'ya, Türkiye geçtiğimiz hafta yardım elini uzatmıştı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İspanya ve İtalya'ya yardım gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

5 ÜLKEYE DAHA YARDIM

Türkiye bu zor zamanda virüsten etkilenen Avrupa ülkelerini yalnız bırakmıyor

İtalya ve İspanya'nın ardından Türkiye şimdi de beş ülkeye daha yardım kararı aldı...

ANKARA'DAN YOLA ÇIKTI

Ankara Etimesgut Askeri Havalimanında hazırlanan askeri kargo uçağı ile Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya yardım malzemesi gönderdi.

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