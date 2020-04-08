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Virüsle mücadele hastanelerinin yapımına başlandı

Virüsle mücadele hastanelerinin yapımına başlandı
Giriş Tarihi: 8.4.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'ye yapılacağını duyurduğu hastanelere ilişkin çalışmalar başladı. Bu kapsamda Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde bin yataklı hastanenin inşa edileceği alanda iş makinelerinin çalışmaları devam ediyor. Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin plan-proje çalışması da devam ediyor. Erdoğan, her iki hastanenin de 45 gün içerisinde tamamlanacağını bildirmişti.

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