Başkan'dan 65 yaş üstüne evde kalın mesajı

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla 65 yaş üstündeki vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımı başladı. Maske ve kolonyalarla birlikte vatandaşa bir mektup gönderen Erdoğan, 65 yaş üstündeki risk gurubundaki vatandaşlara evde kalma çağrısı yaptı. Erdoğan, “Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanızdır” dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımına başlandı. Kolonya ve maskeyle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitaben mektubu da verildi. Mektupta Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

DÜNYA BİZİ ÖRNEK ALIYOR

"Korona virüse karşı ülkece milli bir mücadele içindeyiz. Devlet olarak gerekli tüm tedbirleri alıyor, milletin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkanları seferber ediyoruz. Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı dönüşüm sayesinde salgına en hazırlıklı yakalanan ülkelerdendir. Bugün, dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. Bunun yanında 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz. Sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

SİZE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Ancak, alınan tedbirlerin yanında en büyük görev siz değerli vatandaşlarımıza düşüyor. Kurumlarımızın uyarılarını dikkatle dinlemeli, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Bu hastalığın özellikle kronik rahatsızlığı olan ve yaşça büyük kişilerde ölümcül sonuçlara neden olabildiği hepimizin malumudur. Bu nedenle yüksek risk grubundaki vatandaşlarımıza daha özel bir ihtimam gösteriyoruz. Bu vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirdik. Sizlerden ricam, salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikle dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur."





'Kimseyi mağdur etmeyeceğiz'

Mektubunda yüksek risk grubundaki vatandaşları hiçbir şekilde mağdur etmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, "112, 155 ve 156'yı aradığınız takdirde, Vefa Sosyal Destek Grupları ihtiyaçları karşılamak için hazırdır. Sizlere koruyucu maske ve kolonya hediye ediyoruz. Müsterih olunuz hiçbir virüs, Türkiye'den güçlü değildir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak önceliğimiz vatandaşın sağlığıdır. Bu sıkıntılı süreçten birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek çıkacağımızdan şüphem yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle, sizlere sevgi ve hürmetlerimi sunuyor, sıhhatli bir ömür geçirmenizi Rabbimden niyaz ediyorum" ifadeleri yer aldı.

HASAN AY