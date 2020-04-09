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, Pendarovski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendarovski ile telefonda görüştü

09.04.2020, 17:26 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020,17:49

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ile telefonda görüştü. Erdoğan-Pendarovski görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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