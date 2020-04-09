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İletişim Başkanı duyurdu! "Önemli bir adım daha attık"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! Önemli bir adım daha attık

09.04.2020, 21:56

İletişim Başkanı , Twitter hesabından koronavirüsle mücadele ile ilgili paylaşımda bulundu. Altun mesajında ''Koronavirüs’e yönelik tanı, tedavi ve ilaçları ücretsiz hale getirilerek salgınla mücadelede önemli bir adım daha attık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tıbbi destek cihazlarıyla da sağlıkta yerli üretimin önünü açarak milletimizin hizmetine sunuyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı: Koronavirüs'e yönelik tanı, tedavi ve ilaçları ücretsiz hale getirilerek salgınla mücadelede önemli bir adım daha attık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tıbbi destek cihazlarıyla da sağlıkta yerli üretimin önünü açarak milletimizin hizmetine sunuyoruz.

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