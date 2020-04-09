Ordu'da korkutan deprem!

Ordu'nun Korgan ilçesinde 00.23'te Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde ve 7.06 derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

Ordu'nun Korgan ilçesinde 00.23'te Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde ve 7.06 derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu. SON DEPREMLER

Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID

Detay 10.04.2020 00:23:43 DDA 40.8266 37.3535 7.06 Mw 4.0 Türkiye Ordu Korgan - - 471188

Detay 09.04.2020 23:31:12 DDA 38.3471 38.8625 7.00 ML 1.2 Türkiye Malatya Kale - - 471189

Detay 09.04.2020 23:14:11 DDA 37.4001 29.4305 7.00 ML 1.9 Türkiye Denizli Acipayam - - 471187

Detay 09.04.2020 21:58:57 DDA 38.7518 43.1966 6.99 ML 1.9 Türkiye Van Tusba - - 471185

Detay 09.04.2020 21:54:45 DDA 38.5085 43.7405 7.00 ML 1.7 Türkiye Van Ipekyolu - -