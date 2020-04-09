  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

09.04.2020, 19:22 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020,19:39

Sağlık Bakanı Fahrettin , koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı rakamlara göre bugün 28.578 test yapıldı ve 96 kişi hayatını kaybetti. Test sayısındaki artışa rağmen vaka sayılarının düşme eğiliminde olması ise dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Açıklanan rakamlara göre test sayısında büyük bir artış yaşandı.

GÜNLÜK HEDEF 30 BİN TEST

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." ifadelerine yer verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA