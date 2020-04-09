Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı rakamlara göre bugün 28.578 test yapıldı ve 96 kişi hayatını kaybetti. Test sayısındaki artışa rağmen vaka sayılarının düşme eğiliminde olması ise dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Açıklanan rakamlara göre test sayısında büyük bir artış yaşandı. GÜNLÜK HEDEF 30 BİN TEST Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." ifadelerine yer verdi.