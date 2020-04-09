Son dakika: ÖSYM 2020-MEB-EKYS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama...

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Mart 2020'de uygulanan 2020-MEB-EKYS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

15 Mart 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2020-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Nisan 2020 tarihinde saat 14.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.