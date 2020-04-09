Türkiye’nin yardım eli Balkanlara uzandı

Türkiye’nin Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı, Sırbistan’ın ardından ikinci durağı Bosna Hersek’e ulaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı Balkan ülkeleri için maske, tulum ve tanı kiti hazırladı. Askeri personel tarafından paketlenen sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Kargo paketleri üzerinde Türkiye ve yardım gönderilen ülkelerin bayrakları ile Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' ve 'Türkiye'den sevgilerle' ifadeleri yer aldı.

TSK UÇAĞI YOLA ÇIKTI

Askeri kargo uçağı A400 M, askerler tarafından yüklenen kargo paketleri Ankara'dan havalandı. Uçağın ilk durağı Sırbıstan'ın başkenti Belgrad olacak. Türkiye'nin yardım eli Sırbistan'ın ardından Saray Bosna, Karadağ Üsküp ve Priştine'ye uzanacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK'ya ait uçak ile Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştırılacak" ifadelerine yer verildi.

BETÜL USTA