7'den 70'e dayanışma ruhu

"Biz Bize Yeteriz" kampanyasınatüm yurtta olduğu gibi Aydın'dan da destek yağdı. 7 yaşındaki Muhammed Ali, 80 yaşındaki Birsen Coşkuner ve 72 yaşındaki Mustafa Gedilli bağışlarıyla dayanışma ruhunu ortaya koydu.

Aydınlı hayırsever 80 yaşındaki Birsen Coşkuner biriktirdiği 50 bin lirayı yaşından dolayı dışarı çıkamayınca Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri aracılığıyla kampanya hesabına aktardı. İncirliova'da yaşayan emekli esnaf Mustafa Gedilli de 1 aylık emekli maaşıyla kampanyaya destek oldu. Gedilli, "Daha önce ASELSAN'a da 60 bin lira bağışladım. Helali hoş olsun" dedi.





Muhammed Ali'den 772 lira

ATA Mahallesi'nde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Muhammed Ali Timur ise kumbarasında biriktirdiği 772 lirayı bağışlayarak örnek oldu. Mersin'de de 6 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Cesur Latif Çetinkaya, kumbarasındaki 266 lirayı bağışladı. Kampanyaya firmalar da desteğini sürdürüyor. Denizli Çimento ile OYKA Kağıt Ambalaj da kampanyaya 1,5 milyon lira bağışta bulunarak destek oldu.





AK Parti Karşıyaka'dan kampanyaya '35.5' bağışı

AK Parti Karşıyaka ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri, "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına 35 bin 500 liralık bağışta bulundu. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, "Karşıyaka'mızın simgesi olan 35.5'tan esinlenerek 25 kişilik asil yönetim kurulumuz ve 4 belediye meclis üyemizle bağışları gerçekleştirdik" dedi.

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