Başkan Erdoğan, liderlerle işbirliği imkanlarını görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde yeni tip korona virüsle ilgili alınan tedbirleri anlık takip ederken, aynı zamanda korona virüs gündemiyle ilgili yoğun bir diplomasi trafiği de yürütüyor.

Erdoğan, korona virüs meselesinin ele alındığı iki uluslararası zirveye video konferansla katılırken, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de aralarında bulunduğu 10 liderle telefonla görüşerek korona virüs ile mücadelede işbirliği imkanlarını ele aldı. DİN TEMSİLCİLERİNE TEŞEKKÜR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık malzemeleri ulaştırılan 7 ülkenin liderine koronavirüsle mücadelede işbirliğinin önemine dikkat çeken mektuplar da gönderdi. Başkan Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul- Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Türk Yahudi Toplumu Başkanı Erol Kohen'i önceki gün telefonla aradı. Erdoğan, görüşmelerde farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.