Başkan Erdoğan Olağanüstü Video Konferans Zirvesi'ne katılacak

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 11:00'de Türk Konseyi'nin “Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İş Birliği ve Dayanışma” konulu Olağanüstü Video Konferans Zirvesi'ne katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 11:00'de Türk Konseyi'nin "Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İş Birliği ve Dayanışma" konulu Olağanüstü Video Konferans Zirvesi'ne katılacak.
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