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Haberler Gündem Başkan Erdoğan Olağanüstü Video Konferans Zirvesi'ne katılacak

Başkan Erdoğan 'ne katılacak

Başkan Erdoğan Olağanüstü Video Konferans Zirvesi'ne katılacak

10.04.2020, 10:58 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020,11:01

Son Dakika Haberleri.. Başkan , saat 11:00'de 'nin “Covid-19 ve Dayanışma” konulu 'ne katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 11:00'de Türk Konseyi'nin "Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İş Birliği ve Dayanışma" konulu Olağanüstü Video Konferans Zirvesi'ne katılacak.

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