Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Son dakika... Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce önceden döşenen EYP'nin (el yapımı patlayıcı) patlatılması sonucu şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan Sedat Hazar, Hacı Akdeniz, Burhan Tanrıkulu, Alaattin Yıldız ve Ahmet Erboğa'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.