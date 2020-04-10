Türk Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, çarpıcı açıklamalar yaptı. Vatandaşları havalar ısınınca hemen sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Çilingiroğlu, “Bu güzel havalar sizi mahvetmesin” dedi.

ABD'de yaşayan ve California Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Kardiyolog Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Yeni Asır'a ABD ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Amerika'da hekim yetersizliğinden dolayı korona virüs testi pozitif çıkan doktorların bile çalışmaya devam etmek zorunda bırakıldığını söyleyen Çilingiroğlu, "Türkiye'de hekim olmak ayrıcalıktır. Meslektaşlarım bunun kıymetini bilsin. Burada haftada 1 maske veriliyor. Türkiye'de her gün vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılırken burada doktorlara bile tek kullanımlık maskeleri haftada bir kez veriyorlar" dedi.

ABD'DE SİSTEM ÇÖKTÜ

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, ABD'nin sağlık sisteminde salgın sürecinde büyük zorluklar yaşadıklarını anlattı. Türkiye'deki hekim meslektaşlarının çok şanslı olduklarını belirten Prof. Dr. Çilingiroğlu, "Dünyada salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de sağlık sistemi çöktü. Salgın, ABD'deki sağlık sisteminin acizliğini ortaya çıkardı. ABD'nin dünyanın en güçlü ülkesi olmadığı da salgınla mücadelesinde gözler önüne seriliyor. Türkiye'den ABD maske istiyor, bu maskeleri bize en az 1 hafta kullanmak şartı ile imza karşılığında veriyorlar. Paran da olsa insanların rüya ülkeler arasında gördüğü ABD'de maske yok. Ülkemle gurur duyuyorum. Lütfen oradaki meslektaşlarım ülkeleri ve sağlık sistemleri ile gurur duysunlar. Bunu en iyi ABD'de gören benim" diye konuştu. Haziran ayında salgının normalleşme sürecine gireceğini ve ilk işinin Türkiye'ye gelmek olacağını söyleyen Mehmet Çilingiroğlu, "Kısmet olursa ilk iş olarak Türkiye'ye gelip vatan toprağımı öpeceğim" dedi.

TÜRKİYE TARİH YAZIYOR

Türkiye'deki korona virüs veri rakamlarını çok yakından takip ettiğini belirten Prof. Dr. Çilingiroğlu, "Dünya Sağlık Örgütü verileri de dahil 200'den fazla ülkeyi yakından takip ediyorum. Türkiye bu ülkeler arasında yoğun bakımda olan hastaların iyileşmesi oranlarında en iyi iki üç ülke arasında yer alıyor. Rakamlar bazında vefat eden sayılarında öyle çok büyük bir artış yok. Genelde aynı oranlar ya da yüzde 7-8 artış oluyor. Bu oranlarla devam sağlanırsa Türkiye dünya sağlık literatüründe tarih yazacak ülkeler arasında olacaktır" açıklamasını yaptı.



"Ege ve İzmir'e selam olsun"

Türkiye'nin karış karış her toprağını ayrı sevdiğini belirten Mehmet Çilingiroğlu, "Başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'ne tüm vatandaşlara özel selam gönderiyorum Ege bölgesinin özel nemli havasından ve bölgesel ısısından dolayı önümüzdeki haftadan itibaren hasta iyileşme oranlarında ve virüsle mücadelede önemli iyileşmeler olacak. Güzel hava koşullarından dolayı güneşi gören İzmir ve Egeliler, lütfen hemen kendinizi denize, sokaklara, caddelere ve plajlara atmayın evde kalmaya biraz daha devam edin" dedi.



ABD'DE 33 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALDI

PROF. Dr. Çilingiroğlu, ABD'de salgın sürecinde 33 milyon kişinin işsiz kaldığını ifade ederek, "Bu insanların psikolojik süreçleri var, ilaçlarını nasıl alacakları konusunda çaresizlik içindeler. ABD'de ilaç almak, tedavi olmak ne kadar pahalı bunu biliyor musunuz? Sizler çok şanslısınız 50 TL veriyorsunuz, işsiz bile olsanız SGK'ya üye olarak ilaçlarınızı alabiliyorsunuz, tedavi olabiliyorsunuz. Allah devletimizden, hükümetimizden razı olsun" dedi.

Fatih ŞENDİL