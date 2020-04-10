Ege Ünıversıtesi’ne 221 yeni sağlık kadrosu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kovid 19 salgınına karşı artan ihtiyaca yönelik hemşire ve sağlık teknikeri alım ilanına çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan kapsamında 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri istihdam edilecek. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüse karşı devletimizin tüm birimleri yekvücut olmuş durumda. Bu mücadeleden galip gelmek için virüsle ön cephede savaşan sağlık çalışanlarımıza ihtiyacımız var. Salgın sürecinin başından bu yana üniversitemizden desteğini esirgemeyen devletimiz, bu talebimizi de karşılıksız bırakmadı" diye konuştu. Budak, "Şartları sağlayan adaylar ilanımıza internet sitemiz üzerinden başvuruda bulunabilir" dedi.