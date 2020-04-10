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Hayatını kaybeden sayısı 908’e yükseldi

Hayatını kaybeden sayısı 908’e yükseldi
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Sağlık Bakanlığı, korona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, son 24 saatte 4 bin 56 kişiye Kovid- 19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu. Günlük verilerle hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan hasta sayımız 2bin 142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım" ifadelerini kullandı.

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