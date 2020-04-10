Son dakika haberlere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs tedbirleri kapsamında 18 şehrin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaşarak günün kahramanlarını ilan etti.
Türkiye'de son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 96 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 42 bin 282'ye, can kaybının 908'e, iyileşen hasta sayısının 2142'ye ulaştığı açıklandı. Virüsün yayılmasını engellemedeki en güçlü mücadele ise evde kal çağrıları oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 il ve 1 ilçenin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaştı. Amasya, Ankara, Bingöl, Çanakkale, Düzce, Erzincan, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Konya, Rize, Siirt, Sivas, Yozgat, Zonguldak ile Muğla'nın Marmaris ilçesinin yer aldığı videonun sonunda alkış sesleriyle beraber, "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verildi.
Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. pic.twitter.com/GLuytiR4Zq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2020
İşte Bakan Koca'nın açıkladığı 18 şehir! Aralarında İzmir de var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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