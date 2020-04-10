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Kulp’ta şehit olan 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Kulp’ta şehit olan 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 kişinin cenazesi toprağa verildi. Saldırıda şehit olan Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binası önünde tören yapıldı. Şehit yakınları ile Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun da katıldığı törenin ardından cenazeler Kulp ilçe mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

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