Prof. Ovalı’dan heyecanlandıran aşı paylaşımı

Korona virüs aşısı için ekibiyle birlikte çalışma yürüten Prof. Dr. Ercümen Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Ovalı, "Kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı" dedi. Ovalı, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yer-den onlar devam edecek. İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak arta-cak. 23 Nisan için sözleştik" ifadelerini kullandı.



Ekibiyle çekildiği fotoğrafı paylaşan Ercüment Ovalı, "Projemizde nerele-re geldiğimizi açıklayacağız" dedi.