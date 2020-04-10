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Haberler Gündem Türkiye’de her gün 10 milyon maske dağıtılıyor

’de her gün 10 milyon maske dağıtılıyor

Türkiye’de her gün 10 milyon maske dağıtılıyor
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Korona virüs tedbirlerine ilişkin büyükşehirlerdeki durumu değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda. Alınan tedbirlere uymayan 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi" dedi. Bakan Soylu, "Türkiye'de asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil. Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var. Günde 10 milyon maske dağıtılıyor, Türkiye'de 10 milyon maske üretiliyor. Çok yakın bu sayı 20 milyona çıkacak" diye konuştu.

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