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Haberler Gündem “Türkiye’nin yaptığını AB İtalya için yapmadı”

’nin yaptığını AB İtalya için yapmadı”

“Türkiye’nin yaptığını AB İtalya için yapmadı”
Giriş Tarihi: 10.4.2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, korana virüs salgını kapsamında Balkan ülkelerine yapılan yardımlara ilişkin, "Türkiye'nin tek başına yaptığını, AB ne İtalya, ne İspanya ne de Balkan ülkeleri için yapabildi. Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz" dedi. Twitter'dan paylaşımda bulunan Çelik, "Dostlarımız ve müttefiklerimiz Türkiye'ye teşekkür ederken, içimizdeki hastalıklı zihniyet ülkemizi kötülemek için yarışıyor. Türkiye aleyhine propaganda bu zihniyetten türüyor" dedi.

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