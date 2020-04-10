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’da evlilik başvurusu kuyruğu

Vuhan’da evlilik başvurusu kuyruğu
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Çin'in Vuhan kentinde sokağa çıkmaya başlayan vatandaşların evlilik başvurusunda 'rekor kırdığı' belirtildi. Evlerinde haftalardır karantinada kalan Vuhanlı çiftler, sokağa çıkar çıkmaz evlilik başvurusu yaptı. Evlilik başvurusu yapanların oranı yüzde 300 arttı. Birçok Çinli, evlilik başvurusu için gün ve saat kalmadığını dile getirdi.

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