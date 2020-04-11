31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı, korona virüse karşı verilen mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak, 48 saat boyunca sürecek.

Salgınla savaşta her geçen gün artırılan tedbirlerde yeni bir aşamaya geçildi. İçişleri Bakanlığı'nca, dün gece saat 24.00'ten 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.



İçişleri Bakanlığı yasağın uygulanmasına yönelik detayları içeren yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, "Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir" denildi. Aynı genelgede yasağın istisnaları ve yasak süresince açık olacak işyerleri ile işletme ve kurumlar tek tek sıralandı.



YASAĞIN BAZI İSTİSNALARI

Ekmek üreten fırınlar,

■ Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzeme üreten yerler,

■ Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler,

■ Kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakımevi, çağrı merkezleri vb.) ■ Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere, akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

■ Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe faaliyet yürüten tesis ve işletmeler,

■ PTT, kargo ve dağıtımcılar,

■ Kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasında görev yapan gerçek kişiler,

■ Çağrı merkezi çalışanları,

■ 1. derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek olanlar,

■ Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. sistemlerin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

■ Ürün ve malzemelerin naklinde yurt içi ve dışı taşımacılıkta görevli olanlar,

■ Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

■ TBMM çalışanları,

■ Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışa