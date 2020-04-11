AK Partilil Dağ: İzmir'de 1.904 yoğun bakım yatağı var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'deki kamu ve özel hastanelerindeki yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 52 olduğunu bildirdi. Kentteki yoğun bakım yatak kapasitesine ilişkin haberler konusunda açıklama yapan Dağ, şunları kaydetti:

'SÜREÇ BAŞARILI VE SAĞLIKLI'

"İzmir'de kamu ve özel hastanelerde, erişkin, çocuk ve yenidoğan olmak üzere bin 904 yoğun bakım yatağı bulunuyor ve doluluk oranı yüzde 52. Salgın hastalıkla mücadelede çok önemli bir yeri olan ventilatör sayısında da herhangi bir sorun bulunmuyor. Kullanıma hazır ventilatörlerin yüzde 75'i şu an boş durumda bekletiliyor. Ek olarak yedekte 204 ventilatör bulunuyor. İl Sağlık Müdürlüğümüzce olası her durum için planlar hazırlandı. İzmir müsterih olsun, yaşanılan bu süreç, sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklık olmadan başarılı ve sağlıklı bir şekilde yürütülecek ve neticelenecektir."