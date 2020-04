DSÖ'den Türkiye'ye övgü

Türk bilim insanları, DSÖ'nün Türkiye’nin koronayla mücadelede ‘Örnek ülke’ olarak bahsetmesini değerlendirdi: Türkiye başarılı bir sınav veriyor, çabasıyla dünyaya örnek oluyor. Ülkemizle gurur duyuyoruz

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türkiye'nin Kovid-19 konusunda sergilediği dayanışmanın tüm dünyaya örnek olmasığı gerektiğini söyledi. Türkiye'nin komşu ve diğer ülkelere yaptığı tıbbi yardımlardan dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Ghebreyesus "Erdoğan'ı katkılarından dolayı takdir ediyorum. Hiçbir ülke doğal felaketler konusunda Türkiye'den daha tecrübeli değildir. Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor" ifadesini kullandı. DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu da, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede örnek bir ülke olduğunu belirtti. Twitter'daki paylaşımında Ursu, Türkiye'deki salgınla ilgili test, vaka ve can kaybını içeren güncel rakamları değerlendirdi. Ursu, "Türkiye, tanı kapasitesi ve tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke. Türkiye bu süreci, vaka ve ölüm verilerini elektronik ortamdaki doğru paylaşımlarla şeffaf bir şekilde yürütmektedir" dedi.

ABD, İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya koronavirüsle mücadele sınavında zor günler yaşadı. Almanya'daki ölüm oranı yüzde 2.25'e çıktı ve bu oran 2.14 olan Türkiye'yi geçti. Bu durum, Türkiye'nin şu ana kadar koronavirüse karşı ne kadar etkili bir mücadele ortaya koyduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi.



TÜRK BİLİM İNSANLARI:

SAĞLIK SİSTEMİMİZ MÜCADELEYE HAZIRDI

Türkiye'nin önde gelen bilim insanları, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) koronavirüsle mücadelede hem sağlık alt yapısı hem de erken önlemleriyle Türkiye'yi en başarılı ülkelerden biri olarak göstermesini SABAH'a değerlendirdi:

ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM

Prof. Dr. Ramazan Özdemir: Koronavirüsle ilgili ülkemiz çok başarılı bir sınav verdi. Bütün önlemleri erkenden aldı. 11 Mart salgının başladığı tarihti ülkemizde fakat bu tarihe kadar bütün sağlık alt yapımız hazırdı. Ben Avrupa'da ve ABD'de bir çok seminer ve kongreye gittim. Orada görüyorduk ki bu gelişmiş ülkelerin sağlık alt yapıları çok kötü. Koronavirüs patlayınca, eksik sağlık sistemleri buna yetişmedi. Biz ise her türlü hazırdık. Pandemi hastaneleri erkenden devreye sokuldu. Kimseden ücret talep edilmedi. Sağlık sistemi, hastane, sağlık personeliyle mücadeleye hazırdık. Bu çok büyük bir başarı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer bakanlar süreci çok iyi yönettiler. Ülkemle gurur duyuyorum.



Prof. Dr. İsmail Cinel: Milli seferberlik döneminde her halükarda Türk insanının, Türk hekiminin, hemşiresinin ve sağlık çalışanının özverili olduğunu biz biliyoruz. Biz cefakar, biz vefakar bir milletiz. Genetiğimiz böyledir. Altyapımız çok iyi. Müthiş şehir hastaneleri yapıldı ve oralarda çok fazla yoğun bakım yatağı var. Henüz pik noktasına ulaşmadık, durum her an tersine dönebilir. Bu durumun kötüye gitmemesi için havalar sıcak olduğunda dahi dışarıya çıkmamalıyız.



Doç. Dr. Halit Yerebakan: Bugün dünyada halen sağlık sistemi açısından gelişmiş olarak kabul edilen ülkelerde kullanılacak ilaçların protokolleri üzerinde net bir konsensus yokken Türkiye ilk hastasını Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu protokol ile tedavi altına aldı. Hastalığın her farklı evresi veya etkisi için geliştirilen tedavide proaktif olmayı sağladı.



Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam: Koronavirüsle mücadelede Türkiye en başarılı ülke oldu. Birçok ülkeye göre değerlendirdiğimizde aldığı önlemler, sağlık alt yapısıyla eksiksiz oldu. 'Evde kalın' sloganlı projesiyle vatandaşın ev izolasyonunu sağlaması çok başarılıydı. İngiltere'ye göre ev izolasyonunu çok önceden sağlamayı başardı. İlk günden izolasyon kararları çok hızlı alındı. Sağlık sistemimizin alt yapısı pek çok ülkeye göre çok iyi. Evet ülkemizi çok başarılı buluyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. 'Her şeyi devletten beklemeyin'. Halkta uyarılara uysun. 'Evde kalsın'. Bilinçli olmak , kurallara uymak zorundayız.



Yrd. Doç. Dr. Tayfun Hancılar: Türkiye'de ölüm oranlarının düşük olmasının birçok nedeni var. ülke olarak daha hazırlıklıydık. Önlemler çabuk alınıp uygulamaya kondu. En önemli etken doktor ve sağlık personellerinin daha ilk günden sergilemeye başladıkları üstün performans.