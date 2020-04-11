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İngiltere’den teşekkür

İngiltere’den teşekkür
Giriş Tarihi: 11.4.2020

, Başkan 'ın talimatıyla İngiltere için bez maske, N95 maske ve tulum hazırladı.

Askeri personel tarafından paketlenen sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İngiltere bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Kargo paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Birleşik Krallık halkına sevgilerle' notu yer aldı. Türkiye, geçen hafta İspanya ve İtalya, önceki gün de Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya sağlık yardım malzemeleri göndermişti.

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