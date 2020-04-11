Korona dünya turizmini vurdu

Uluslararası Turizm Profesyonelleri Derneği (SKAL) İzmir Şube Başkanı Emre Gezgin, “Dünya genelinde turist sayısında yüzde 40 azalma ile 450 milyon dolarlık bir düşüş öngörüyoruz” dedi. Gezgin, salgın sonrası değişen turist tercihlerinin İzmir-Urla ve Çeşme ekseninde yepyeni fırsatlar doğurabileceğini söyledi.

Dünyanın en büyük uluslar arası turizm organizasyonu olan Uluslararası Turizm Profesyonelleri Derneği (SKAL) İzmir Şube Başkanı Emre Gezgin, küresel salgınların en çok 300 farklı yan sektörü besleyen turizm sektörünü vurduğunu söyledi. Yeni Asır'ın sorularını yanıtlayan Gezgin, Dünya Turizm Organizasyonu (WTO) daimi yönetim kurulu üyesi olan SKAL International'in en son raporunun bu yıkımı rakamlarla net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Turizm sektöründe 2003 yılında dünya genelinde SARS virüs salgını nedeniyle 54 milyar dolar olduğunu belirten Gezgin, korona virüsün turizm sektörüne vereceği zararın ise eşsiz boyutlarda olduğunu dile getirdi. 2020 öngörüsünü Yeni Asır'a açıklayan Gezgin, "Dünya genelinde seyahat eden turist sayısında yüzde 40 azalma ile 450 milyon dolarlık bir düşüş öngörüyoruz" dedi.

İptal ve aksaklıklar karşısında nasıl tedbirler aldınız? Diğer STK'larla etkin bir işbirliği ve dayanışma örneği gösteriyoruz. Skal Kulübü'nün TÜRSAB 'Tatilinden Vazgeçme, Ertele' farkındalık sloganından esinlenerek İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde geliştirdiği dijital afişle bir çağrı ve ilgi uyandırma eyleminde bulunuldu. SKAL Türkiye'ye bağlı 17 kulübün katılımı ile ülkesel ve yurtdışı ölçeğinde ilgi çeken projeye ilgi artarak sürüyor. Türkiye'nin dünya çapında ilgi uyandırdığı turizm destinasyonu görselleri ile ingoing ve incoming turizmindeki tüm sektör paydaşlarının kitlesel iptallerden doğacak iş kayıplarının önlenmesi odaklı bu kampanyanın TÜRSAB, SKAL ve TUROYD gibi turizm STK'larının inandıkları 'ortak akıl, ortak eylem' dayanışma ve işbirliğinin daha geniş kitlelere yayılmasını diliyoruz.

Emre Gezgin, salgın sonrasında turizm sektöründe 'Her Şey Dahil' sisteminin de değişime uğrayabileceğini söyledi

Sanal fuarlar gibi alternatif yöntemleriniz var mı? Şahsen bundan 12 sene önce Avrupa'nın ilk sanal fuarına seyahat acenta kimliğimle katılan bir turizmci olarak sanal fuarların katılım maliyetin düşüklüğü, sürelerinin uzunluğu ve hizmet sektörünün ürünlerini en efektif şekilde sunma yetisine sahip olasından ötürü inovatif bir geleceği olduğuna inanıyorum. Diğer taraftan hem uluslararası hem de ulusal ölçekte kulüplerimiz teknolojinin olanaklarından yararlanarak aralarındaki iletişimi canlı tutarak ortak akıl, ortak fayda denklemini korumaya özen gösteriyor.

Bu krizi ne aşamaya kadar atlatabilirsiniz? Ülkemiz fiyat rekabetindeki avantajı 2021'de olumlu bir şekilde geri dönüşüm sağlayabilir. Bu kriz, 'her şey dahil' sisteminin de ülkemizde olumlu yönde revize edilmesine vesile olabilir. Salgın sonrasında dünyada turistlerin agro turizm ve eko turizm gibi tematik ve alternatif turizm kanallarına yöneleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla İzmir-Urla-Çeşme ekseninde bu krizi fırsata çevireceğimiz bir atmosfer doğabilir.



"ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR KASIM AYINA ERTELENEBİLİR"

Turizm sektörü bu süreçte nasıl desteklenebilir? Turizm sektörü, STK ile Bakanlık ve kamu kuruluşları arasında iyi niyet ve özveri çerçevesi içinde işbirliği ve dayanışmanın sürdürülebilirliği ile bu süreçten çıkar. Örnek vermek gerekirse, TÜRSAB'ın acentaların krizden çıkışına yönelik hazırladığı 13 maddelik destek paketini fevkalade olumlu ve acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik somut bir adım olarak adlandırmak yanlış olmaz. Uluslararası organizasyonların katılma sayısında azalmanın kabul edilerek mutlaka kasım ve aralık aylarına ertelenmesini krizden sonra ülke imajımız ve pazar dinamiğimizin sektördeki yerini koruması açısından son derece mühim olduğuna inanıyorum.