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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

11.04.2020, 19:55 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020,20:22

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'deki korona virüs ile ilgili son dakika gelişmelerini bildirdi. Bakan Koca ölü ve vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de 11 nisan 2020'de korona virüsten 95 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Nisan günü itibari ile koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı.

Son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 95 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 52 bin 167'ye, can kaybı 1.101'e ulaştı. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilenlerin sayısı ise 2.965 oldu.

31 Aralık'tan bu yana sürdürülen mücadeleden ödün vermemekte kararlı olduklarını dile getiren Bakan Koca, "Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım" ifadelerini kullandı.

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