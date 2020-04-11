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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle mücadele açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle mücadele açıklaması

11.04.2020, 18:38 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020,18:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Koca: 31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Koca: 31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.

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