Son dakika: Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi

Adalet Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.
Adalet Bakanlığı, 4 Mayıs-10 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ertelendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hâkim ve savcı adaylığı mülakatlarının COVID-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Salgınla ilgili güncel gelişmeler dikkate alınarak yeni mülakat tarihlerinin planladıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
DHA
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