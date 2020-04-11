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Son dakika: Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi

Son dakika: Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi

11.04.2020, 10:24 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020,11:27

, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.

Adalet Bakanlığı, 4 Mayıs-10 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ertelendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hâkim ve savcı adaylığı mülakatlarının COVID-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Salgınla ilgili güncel gelişmeler dikkate alınarak yeni mülakat tarihlerinin planladıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

DHA

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