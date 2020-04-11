Urla’nın sakız enginarı internetten satılıyor

İzmir'in Urla ilçesinde sakız enginarı üreticisi kadınlar, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle tüketicilere sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışıyor. Yıl boyunca çocukları gibi baktıkları sakız enginarlarının tarlada kalacağından endişelenen çiftçilerin imdadına, 182 kadının üye olduğu Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yetişti. İlçenin ünlü sakız enginarını sosyal medyanın imkanlarını kullanarak satmaya karar veren Kooperatif Başkanı Sibel Uyar, işe 3 gün önce kadınlarla tarladan bin "kelle" enginar keserek başladı. Enginarının sağlık için faydalarını anlatan kısa videolar da çeken kadınlar, bunları kooperatifin ve kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kadınlar taze enginarları kargoyla, Türkiye'nin birçok kentine göndermeye başladı. Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can ise kooperatif üyesi kadınların yaptığı çalışmayla örnek olduğunu dile getirerek, "Enginar almak isteyen vatandaşlarımız belediye şirketinin internet sitesinden bize ulaşacak. Ücretini yatırmalarının ardından işlediğimiz enginarları kargo ile göndereceğiz" dedi.



EVLERİNİZDE KALIN

Kooperatif üyelerinden Sevtap Uysal da çalışma ile sıkıntılı günler yaşayan çiftçilerin yüzlerini güldürdüklerini aktardı. Uysal, "Destek veren herkese teşekkür ederiz. Onlar evlerinde kalsın. Salgın bitince misafirlerimizi ilçemizde yine ağırlamak istiyoruz" dedi