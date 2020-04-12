Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı

Koronavirüs salgını şimdiye dek 210 ülke ve bölgeye yayılırken, vaka sayısı 1 milyon 803 bin 633'e yükseldi.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bin 835'e, vaka sayısı 1 milyon 803 bin 633'e ulaştı.

Virüs nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 20 bin 608 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

210 ÜLKEYE VE BÖLGEYE YAYILDI

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını, şu ana dek 210 ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 412 bin 370 kişi iyileşirken, halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 280 bin 433 aktif enfekte vaka bulunuyor.