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İçişleri 'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması!

12.04.2020, 12:27

İçişleri 'ndan yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 10 Nisan'da saat 24.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağının bugün gece saat 24.00'a kadar devam edeceği anımsatıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz."

dha

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