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Haberler Gündem İkinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi

İkinci grup sağlık malzemeleri 'ye gönderildi

İkinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi

12.04.2020, 14:34

'den, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci grup sağlık malzemeleri 'ye gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kovid-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemelerinin bugün İngiltere'ye gönderildiği bildirildi.

AA

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