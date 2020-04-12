Salgın hastanelerinin inşaatı sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından İstanbul'da salgın hastanesi yapılması için Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de başlatılan çalışmalar devam ediyor. Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı hastanenin plan proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede de bin yataklı hastane yapılacağını belirtmişti. 45 günde bitirilmesi planlanan Sancaktepe'deki hastane inşaatın 5. gününde de birçok iş makinesi ve kamyon çalışmalarını hızla sürdürdü.

DİĞER