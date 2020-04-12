İletişim Başkanlığı duyurdu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmedi

İletişim Başkanlığı'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına dair açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir." denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklamıştı. Bakan Soylu'nun istifa açıklamasına ilişkin ise İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

İşte İletişim Başkanlığından yapılan o açıklama;

15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır.

"BÜYÜK BİR PAYI VARDIR"



Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır.



Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir.



Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir.



İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir.

"İSTİFASI KABUL EDİLMEMİŞTİR"



Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.

Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti