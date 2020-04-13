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Başkan Erdoğan vatandaşlara verilen ekonomik destekleri açıkladı

Başkan Erdoğan vatandaşlara verilen ekonomik destekleri açıkladı

13.04.2020, 22:16 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020,22:16

Başkan , Twitter adresinden koronavirüsle mücadele ile ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, '' korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız.'' ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan paylaşıında şu ifadeleri kullandı: İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız.


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