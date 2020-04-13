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Haberler Gündem ‘Bebekleri öldürenler kodeste kalacak’

‘Bebekleri öldürenler kodeste kalacak’

‘Bebekleri öldürenler kodeste kalacak’
Giriş Tarihi: 13.4.2020

TBMM'de devam eden infaz yasası düzenlemesiyle ilgili görüşmelerde AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu söz aldı. Muhalefetten gelen eleştirilere cevap veren Akbaşoğlu, "Kimileri Savcı Selim Kiraz'ın yanında kimileri de PKK ve DHKP-C'nin yanında yer alabilir. Biz Savcı Selim Kiraz'ın yanında yer alanlarız. Biz PKK'nın, DHKPC'nin, PYD'nin, DEAŞ'ın ideoloji ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin ve teröristlerin karşısındayız. Kundaktaki bebekleri öldürenler kodeste kalmaya mahkumdur" dedi.

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