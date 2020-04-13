CHP’li belediyeler hala siyaset peşinde

Türkiye'de korona virüsle topyekün mücadele edilirken, CHP yine siyaset yapmaya devam etti. Türkiye'nin bir çok bölgesinde dün CHP'li belediyeler resmi belediye araçları ile kendi partilerine yakınlığı ile bilinen Sözcü Gazetesi dağıttı.

Sözcü Gazetesi de, internet sitesinden gazetelerini dağıtan CHP'li belediyelerin listesini yayınladı. Kovid-19 sebebiyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıp birçok belediye halkın mağdur olmaması için çeşitli hizmetlere imza atarken, CHP'li belediyelerin Sözcü Gazetesi dağıtması tepki çekti. Sözcü gazetesi de bu durumu itiraf etmekte bir sakınca görmedi. Sözcü'yü bedava dağıtan CHP'li belediyelerin listesi yayınlanırken, sosyal medyada da çok sayıda vatandaş bu duruma tepki gösterdi.

SAMSUN

YASAL VE AHLAKİ DEĞİL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'li belediyelerin bu uygulamasının yasal ve ahlaki olmadığını söyledi. Vatandaşların vergileri ve kamu kaynaklarıyla beslenen CHP'li belediyelerin bu uygulamasıyla diğer gazetelere ve basın emekçilerine haksızlık ettiğini vurgulayan Dağ, "Bu olay ayrıca Sözcü Gazetesi'nin tarafsız yayın yaptıkları yönündeki laflarını ortadan kaldırmıştır. Belediyelerin ücretsiz gazete dağıtmak gibi bir görevi yok. Bu hem vatandaşlara, hem de tüm gazete ve basın emekçilerine yapılan bir haksızlıktır" diye konuştu.

Birçok il ve ilçede CHP'li belediyeler belediyeye ait resmi araçlarla Sözcü Gazetesi dağıttı.





İşte o listede yer alanlar



İZMİR Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri

İSTANBUL Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri

ANKARA Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri

MUĞLA Büyükşehir, Bodrum, Marmaris, Milas ve Menteşe Belediyeleri

AYDIN Efeler ve Kuşadası Belediyeleri

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi

SAMSUN Atakum Belediyesi

ANTALYA Konyaaltı Belediyesi

BALIKESİR Edremit Belediyesi

DENİZLİ Merkezefendi Belediyesi