Türkiye'de korona virüsle topyekün mücadele edilirken, CHP yine siyaset yapmaya devam etti. Türkiye'nin bir çok bölgesinde dün CHP'li belediyeler resmi belediye araçları ile kendi partilerine yakınlığı ile bilinen Sözcü Gazetesi dağıttı.
Sözcü Gazetesi de, internet sitesinden gazetelerini dağıtan CHP'li belediyelerin listesini yayınladı. Kovid-19 sebebiyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıp birçok belediye halkın mağdur olmaması için çeşitli hizmetlere imza atarken, CHP'li belediyelerin Sözcü Gazetesi dağıtması tepki çekti. Sözcü gazetesi de bu durumu itiraf etmekte bir sakınca görmedi. Sözcü'yü bedava dağıtan CHP'li belediyelerin listesi yayınlanırken, sosyal medyada da çok sayıda vatandaş bu duruma tepki gösterdi.
SAMSUN
YASAL VE AHLAKİ DEĞİL
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'li belediyelerin bu uygulamasının yasal ve ahlaki olmadığını söyledi. Vatandaşların vergileri ve kamu kaynaklarıyla beslenen CHP'li belediyelerin bu uygulamasıyla diğer gazetelere ve basın emekçilerine haksızlık ettiğini vurgulayan Dağ, "Bu olay ayrıca Sözcü Gazetesi'nin tarafsız yayın yaptıkları yönündeki laflarını ortadan kaldırmıştır. Belediyelerin ücretsiz gazete dağıtmak gibi bir görevi yok. Bu hem vatandaşlara, hem de tüm gazete ve basın emekçilerine yapılan bir haksızlıktır" diye konuştu.
Birçok il ve ilçede CHP'li belediyeler belediyeye ait resmi araçlarla Sözcü Gazetesi dağıttı.
İşte o listede yer alanlar
İZMİR Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri
İSTANBUL Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri
ANKARA Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri
MUĞLA Büyükşehir, Bodrum, Marmaris, Milas ve Menteşe Belediyeleri
AYDIN Efeler ve Kuşadası Belediyeleri
ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi
SAMSUN Atakum Belediyesi
ANTALYA Konyaaltı Belediyesi
BALIKESİR Edremit Belediyesi
DENİZLİ Merkezefendi Belediyesi
CHP’li belediyeler hala siyaset peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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