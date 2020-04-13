Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler, önlemlerin yansıması ve uygulanması ile virüsün ekonomideki etkileri değerlendirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler, önlemlerin yansıması ve uygulanması ile virüsün ekonomideki etkileri değerlendirilecek. Başkan Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Tarabya Huber Köşkü'nden katılacak. Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.

BAKAN SOYLU VE KOCA SUNUM YAPACAK

Milliyet'in haberine göre Toplantının ana gündemini daha önce olduğu gibi yine Kovid-19 oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEĞERLENDİRİLECEK

Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. Yasağın hafta sonları uygulanmaya devam etmesi bekleniyor. Toplantıda önümüzdeki süreçte planlanan tedbirler de değerlendirilecek.

VATANDAŞA DESTEK VE TEŞVİKLER DE MASAYA YATIRILACAK

Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de masaya yatırılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da askerlerin terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesine ilişkin sunumu yapması ve bu hafta içi bu yönde bir kararın alınması bekleniyor. Erdoğan geçtiğimiz hafta bakanlara koronavirüs ile mücadele sonrası atılacak adımların ve stratejilerin geliştirilmesi talimatı vermişti.