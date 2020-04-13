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Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Biz Bize ' paylaşımı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' paylaşımı!

13.04.2020, 16:16

İletişim Başkanı , hesabı üzerinden Başkan tarafından başlatılan “Biz Bize " kampanyası ile ilgili bir paylaşım yaptı. Altun videolu paylaşımının altına, “Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız” yorumunda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Altun, paylaştığı videoda "Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz. Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız. Benden uzak "Biz" anlayışıyla hareket ediyoruz, #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz" ifadelerini kullandı.

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