Ermenistan’a ve İsrail’e yardım gidecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devletin yöneti-minde aksama olmaması için ted-birlerini aldığını, alt yapının da buna göre kurulduğunu, gece gündüz bakanlarla telefonla temas halinde olduğunu belirtti.

ÜLKELERE YARDIM

Erdoğan'ın hastanelerdeki durumları takip ettiğini ifade eden İbrahim Kalın, "Eğer bu kadar zamandır sağlık, hastane, şehir hastaneleri, tıbbi malzeme alt yapısına yatırımlar yapılmasaydı çok hazırlıksız yakalanacaktık. Türkiye çok iyi bir noktada. Cumhurbaşkanımız bu alanlara daha fazla yatırım yapması, bu noktada Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerinin daha fazla artırılması için birtakım çalışmaları da düşünüyor" dedi. Türkiye'nin gündeminde IMF'ye başvurmanın söz konusu olmadığını söyleyen İbrahim Kalın, "Ermenistan'dan bir ilaç talebi olmuştu, Cumhurbaşkanımız bunu onayladı. İsrail'den de tıbbi malzeme talebi olmuştu. Zannediyorum bu günlerde tamamlanacak. Eş zamanlı olarak Filistin'e de tıbbi malzeme göndereceğiz. Maske, tulum, tanı kiti pek çok ülkeye de gönderdik. İhtiyaç sahibiyse ve bizim bunları verme imkanımız varsa biz bunları temin ettik ve etmeye de devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.



PASKALYA MESAJI VERDİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Yortusu nedeniyle bir mesaj yayımladı. Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşları, Paskalya dolayısıyla tebrik eden Erdoğan mesajında, "Karşılaştığımız her zorlukta aziz milletimizin her bir ferdinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini göstermiş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Milli Dayanışma Kampanyası da bir kez daha göstermiştir ki milletimizin birbirine verdiği destek ve güçle aşamayacağımız engel yoktur" dedi.