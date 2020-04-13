İtalya'da son 24 saatte 566 kişi koronadan öldü

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi.

Korona virüs salgınında Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği İtalya'da korona virüs bilançosu artmaya devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 40 BİNİ AŞTI

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 566 kişinin daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 20 bini aşarak, 20 bin 465'e yükseldi.

TOPLAM VAKA SAYISI 160 BİNE DAYANDI

ABD'nin ardından dünya genelinde 20 bin ölümün gerçekleştiği ikinci ülke İtalya olurken, toplam korona virüs vaka sayısı 159 bin 516'ya ulaştı.