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Kamyona çarpan motosikletli trafik polisi ağır yaralandı

Kamyona çarpan motosikletli trafik polisi ağır yaralandı

13.04.2020, 15:22

'in Balçova ilçesinde, bir kamyona arkadan çarpan motosikletli trafik polisi Ö. ağır yaralandı. Tedaviye alınan Yasin Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza bugün saat 12.30 sıralarında İzmir-Çeşme çevre yolunda meydana geldi. Çeşme'den Gaziemir yönün giden trafik polisi Yasin Ö., kullandığı 35 A 5742 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet 35 AGG 465 plakalı kamyona arkadan çarptı. Polis memuru Yasin Ö., yaralandı.

Yaralı polis memuru, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin çağırdığı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yasin Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, Karayolları ekiplerinin yoldaki motosiklet parçalarını kaldırıp, temizlemesinin ardından trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

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